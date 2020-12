​“Mps, subito un Consiglio regionale”

Lo chiede l’associazione Confronti che condivide la linea del governatore Giani contraria a ipotesi di fusione con Unicredit

CASTIGLION FIORENTINO — “Grati al presidente della regione Eugenio Giani per aver svegliato dal torpore dell’agonia una comunità segnata dalle imboscate e tradimenti subiti negli ultimi anni da chi doveva valorizzarne la storia e il patrimonio per sfidare il futuro”.

Così l’associazione di promozione sociale “Confronti” interviene sul caso Banca Mps condividendo in pieno la linea del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, contrario a ipotesi di fusione con Unicredit.

Per l’associazione senese “la battaglia che ha intrapreso Giani non ha davanti tempi lunghi ma solo un “miglio” e tanti ostacoli, incomprensioni”.

Di qui la richiesta di un consiglio regionale dedicato alla questione “per una pronuncia chiara sul ‘no alle manovre in corso’, chiamando a fare altrettanto tutti i ruoli istituzionali, dal consiglio comunale di Siena alla Provincia. Nessuno può sentirsi esonerato da un impegno che riguarda il futuro dell’intera comunità nazionale”.