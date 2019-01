Tanta neve sulle montagne toscane

Sull'Appennino pistoiese, in Garfagnana e in Lunigiana si è formato un manto spesso 20-30 centimetri. 80 centimetri sull'Amiata. Impianti aperti

ABETONE - CUTIGLIANO — Grazie alla neve che ha imbiancato nei giorni scorsi le montagne della Toscana il week end si annuncia tra quelli da appuntare in agenda per gli appassionati della montagna. Variabili gli accumuli: si va dai circa 20 centimetri dell'Appennno pistoiese, ai 30 della Garfagnana e Lunigiana, fino agli 80 centimetri caduti sull'Amiata.

le stazioni si presentano con tutti gli impianti aperti e sono agibili anche le escursioni con le ciaspole e gli itinerari per lo sci nordico.

All'Abetone e in Val di Luce sono aperti 14 impianti su 17 e tutti i collegamenti sci ai piedi. Domani saranno aperte la seggiovia Tre Potenze in Val di Luce, la seggiovia Regine-Selletta con la pista Chierroni e le piste Coppi 1 e 2 al Pulicchio. Aperti gli snowpark del Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce.

Alla Doganaccia tutti aperti gli impianti e i collegamenti sci ai piedi tra le piste: Campo scuola, Pista 1 e 2 e Faggio di Maria. La sciovia Faggio di Maria è aperta fino alla stazione intermedia.

Sull'Amiata aperti quattro impianti su otto cioè le sciovie Jolly e Crocicchio e le seggiovie Macinaie e Cantore, per un totale di 8 piste su 12. Domani apriranno anche le Sciovie Asso di Fiori e Bellaria, per un totale di 6 impianti su 8 e di 10 piste su 12. Si lavora poi per l'apertura delle piste di fondo.

Cinque su cinque gli impianti aperti in Garfagnana. Aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine e anche le piste da fondo del Passo delle Radici.

Tutti aperti anche gli impianti di Lunigiana e Zeri. Dal 28 gennaio la stazione sarà poi aperta tutti i giorni.