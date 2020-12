Ristori per i trecento maestri di sci toscani

Il Consiglio regionale della Toscana ha stanziato 200mila euro per gli istruttori che non possono lavorare a causa della pandemia da Covid-19

FIRENZE — Il Consiglio regionale della Toscana ha stanziato 1,5 milioni di euro per sostenere le partite iva del mondo dello spettacolo e della cultura, le pro loco e i maestri di sci, soggetti lasciati fuori da altre misure di sostegno per affrontare la crisi economica conseguenza di quella sanitaria dovuta alla Covid-19.

I circa 300 maestri di sci toscani potranno contare su 200mila euro di contributi ed è stato previsto un ristoro fino a un massimo di 800 euro cadauno.

A presentare i ristori è stato l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale composto dal presidente Antonio Mazzeo, i due vicepresidenti Marco Casucci e Stefano Scaramelli, i segretari Federica Fratoni e Diego Petrucci.

A parlare del provvedimento è stato Petrucci, oggi in Consiglio regionale, ma fino a poche settimane fa sindaco di Abetone Cutigliano e che quindi conosce bene le difficoltà che vivono i lavoratori montani: "Oggi, abbiamo presentato, una proposta rivolta alla Toscana profonda. Tra i vari interventi, per un milione e mezzo di euro complessivi ritagliati dall’avanzo di bilancio, ci sono quelli a favore del mondo della cultura e dello spettacolo, sostegni per le Pro Loco ma anche un contributo, 200 mila euro, a favore dei maestri di sci che aspettavano le vacanze di Natale per poter lavorare e che quest’anno non potranno farlo. La montagna sta infatti soffrendo moltissimo la crisi economica conseguente alla pandemia. E’ evidente che la scorsa stagione invernale è andata quasi deserta a causa del lockdown ed in questa seconda ondata è vietata la riapertura degli impianti di risalita”.