Giglio, altri 7 mufloni in salvo sull'Amiata

Grazie ad un accordo fra l'associazione Irriducibili Liberazione Animali e il Parco i mufloni sono stati trasferiti al Crasm di Semproniano

ISOLA DEL GIGLIO — È stata rinnovata la collaborazione fra l'associazione Irriducibili Liberazione Animali e il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per trasferire i mufloni dell'Isola del Giglio e quindi evitarne l'abbattimento, come era originariamente previsto nel progetto del Parco Let's go Giglio.

Nell'ultima settimana 7 mufloni soni stati trasferiti al Crasm di Semproniano, luogo dove in precedenza erano già stati trasferiti alcuni animali prelevati sia all'Elba che al Giglio.

"Qui avranno una nuova vita, - spiegano dall'associazione - nessuno li ucciderà, altri 3 sono in osservazione. Per chi vuole collaborare al mantenimento potete contattare l'associazione via mail a:irriducibililiberazioneanimale@gmail.com, oppure su FB, per le donazioni all'iban IT77R0359901899050188525458 intestato a Irriducibili Toscani Liberazione Animale".

"Ringraziamo il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano per la collaborazione ed il Crasm di Semproniano che accoglie il mufloni", concludono dall'associazione.

La vicenda del progetto di abbattimento dei mufloni nei mesi e nei giorni scorsi era diventata un caso nazionale (vedi articoli correlati sotto).