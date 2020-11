Coronavirus in Amiata versante grossetano, i dati

Sono 55 gli attualmente positivi nei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano

ARCIDOSSO — Con l'aggiornamento di ieri da parte dell'Azienda Usl Toscana sud est, l'Amiata grossetana ha dovuto registrare tre nuovi casi di positività al coronavirus, 2 ad Arcidosso e 1 a Castel del Piano. Ci sono anche 2 guariti, 1 ad Arcidosso e 1 a Castel del Piano. Gli otto Comuni amiatini della provincia di Grosseto contano ad oggi 55 attualmente positivi.

Questi i numeri degli attualmente positivi per Comune di residenza: Arcidosso 17, Castel del Piano 22, Castell’Azzara 2, Cinigiano 2, Roccalbegna 1, Santa Fiora 6, Seggiano 2, Semproniano 3.

"I nuovi casi erano tutti in isolamento domiciliare - hanno specificato dal Comune di Arcidosso -. Dato il numero dei casi in aumento su tutto il territorio nazionale, invitiamo a non abbassare la guardia e a prestare la massima attenzione.Non dimentichiamo che il mantenimento del distanziamento sociale e l’uso della mascherina è sempre vigente in tutte le situazioni".

"Non ci stanchiamo di ripetere di evitare assolutamente le situazioni in cui si possano creare assembramenti - è stato raccomandato -. Per tale ragione rinnoviamo l’invito ai genitori di non organizzare feste di compleanno o di altro genere, in quanto sono proprio queste le occasioni in cui si favorisce il propagarsi del virus. Analoga raccomandazione è rivolta anche ai ragazzi più grandi e agli adulti.In questa delicatissima fase occorre usare grande senso di responsabilità e serietà nel rispettare le regole, per non vanificare il grande sforzo di molti".