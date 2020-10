Altri 66 casi di Coronavirus nel grossetano

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Tra ieri e oggi 66 tamponi positivi in provincia di Grosseto. In Toscana 1.966 nuovi casi e 13 decessi attribuibili al virus

GROSSETO — Nelle ultime ventiquattro ore sono 66 i tamponi risultati positivi al Coronavirus tra i residenti in provincia di Grosseto.

Questa la distribuzione dei nuovi casi comunicata dall'Asl sud est: Arcidosso(1), Campagnatico (3), Castel Del Piano (1), Castiglione Della Pescaia (2), Follonica (11), Gavorrano (1), Grosseto (35), Isola Del Giglio (2), Magliano In Toscana (1), Massa Marittima (4), Roccastrada (1), Santa Fiora (1), Seggiano (1)

Sorano (2).

Allargando lo sguardo alla Toscana nel suo complesso, i dati trasmessi dalla Regione parlano 1.966 nuovi casi di positività e 13 decessi. Le vittime sono 7 uomini e 6 donne con un'età media di 84,4 anni delle province di Firenze, Pistoia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Arezzo e Siena.

I nuovi casi di Coronavirus in Toscana sono stati diagnosticati grazie ai test effettuati su 9.904 soggetti (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 19,9 per cento è risultato positivo. A questi si aggiungono i 842 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Attualmente, in Toscana si contano 23.970 positivi e 1.093 ricoverati (106 in più rispetto a ieri), di cui 137 in terapia intensiva (7 in più).