Regionali, i candidati della provincia di Grosseto

Dopo la chiusura della presentazione delle liste in corte d'appello ci sono i nomi di tutti i candidati al rinnovo del Consiglio regionale toscano

GROSSETO — Il 20 e 21 settembre si vota per l'elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale. Vediamo tutti i nomi dei candidati della provincia di Grosseto che compongono le liste in appoggio degli otto candidati governatore:

- Eugenio Giani

Candidato coalizione di centrosinistra sostenuto da sei liste (Pd, Italia Viva con +Europa, Orgoglio Toscana per Giani presidente, Verdi, Sinistra civica ecologista, Svolta!);

Orgoglio Toscana

Giomi Alfio, Chipa Rita, Lunghi Sergio, Basili Carlotta.

Partito Democratico

Leonardo Marras, Giampaola Pachetti, Enrico Tellini, Donatella Spadi.

Italia Viva

Tognozzi Stefania, Pizzuti Valerio, Casalini Piera, Tattarini Clito.

Svolta!

Baldi Massimo, Suglia Silvia, Parigi Lapo, Viotti Valentina

Sinistra Civica Ecologista

Marco Giuliani, Hasnaoui Latifa, Lorenzo Rossi, Teresa Monachino.

Europa Verde

Stanila Lavinia Mirela, Bogazzi Enzo, Vitiello Valeria, Tetti Eros.

- Susanna Ceccardi

Candidata colizione centrodestra sostenuta da quattro liste (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Toscana Civica);

Lega

Ulmi Andrea, Travison Franeesca, Cinelli Diego, Più Paola.

Forza Italia

Sandro Marrini, Milli Mirella, Laganà Giuseppe, Ciaffarafà Jessica

Fratelli d'Italia

Rossi Fabrizio, Amati Guendalina, Minucci Luca, Mastri Flamini Alessandra.

Toscana Civica

Galeotti Gabriele, Coron Debora, Pepi Andrea, Bicocchi Silvia.

- Tommaso Fattori

Candidato governatore unica lista Sì Toscana a Sinistra

Sì, Toscana a Sinistra

Della Santina Paola, Barile Flavio, Guerrini Azzurra, Quaglierini Gianluca.

- Irene Galletti

Candidata governatore per Movimento 5 Stelle unica lista

Movimento 5 Stelle

Giacomelli Luca, Castiglione Daniela, Bocci Isacco.

- Marco Barzanti

Candidato governatore PCI

Partito Comunista Italiano

Porri Gabriele, Bozzi Roberta, Pozzo Lorenzo, Fanciulli Rosalba.

- Roberto Salvini

Candidato governatore unica lista Patto per la Toscana

Patto per la Toscana

Giammanco Giannandrea, Torre Simona.

- Salvatore Catello

Candidato governatore unica lista PC

Partito Comunista

Bardelli David, Nesci Eleonora, Pianelli Franco, Balestra Erica.