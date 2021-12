La regina Elisabetta ricorda «l'amato Filippo» nel messaggio di Natale: «Ci manca» La regina Elisabetta ricorda «l'amato Filippo» nel messaggio di Natale: «Ci manca»

Attualità sabato 25 dicembre 2021 ore 18:14

Tra Grosseto e Maremma ci sono 61 nuovi casi

I nuovi contagiati dal coronavirus sono emersi dall'analisi di oltre mille tamponi. Zero decessi per Covid. Ecco in dettaglio gli aggiornamenti

GROSSETO — Su 1.034 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Grosseto e provincia sono 61 i nuovi positivi al coronavirus rilevati. Questa la provenienza, Comune per Comune: Campagnatico 4, Castel del Piano 2, Castiglione della Pescaia 1, Cinigiano 2, Civitella Paganico 1, Follonica 4, Gavorrano 2, Grosseto 32, Manciano 2, Massa Marittima 3, Monte Argentario 2, Orbetello 3, Roccastrada 3. Non sono segnalati nel bollettino di Asl sud decessi di persone malate di Covid-19. Non sono segnalati neanche nuovi guariti. Quanto ai ricoveri attualmente all'ospedale Misericordia di Grosseto sono accolti 26 pazienti in reparto di degenza Covid e 8 in terapia intensiva. Per leggere i dati relativi a tutta la Toscana cliccare qui.