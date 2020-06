Covid, il supporto psicologico anche nella Fase 2

La Help Line resta attiva, una linea telefonica diretta coi professionisti dell'Asl Toscana sud est per superare il disagio nell'emergenza coronavirus

GROSSETO — Per tutte quelle persone che si sentono a disagio e hanno bisogno di essere ascoltate anche nella Fase 2 della pandemia da Covid-19 è ancora attiva la Help Line per i cittadini, del Servizio di Psicologia della Asl Toscana sud est.

La linea di supporto psicologico è stata attivata durante la pandemia nelle province di Grosseto, Siena e Arezzo per dare sostegno umano e professionale. Contestualmente è sempre attivo anche il supporto per i dipendenti Asl impegnati nella gestione dei pazienti Covid.

“Adesso che stiamo vivendo un lento ritorno alla normalità, non dobbiamo abbassare la guardia. Esperti del settore ritengono che gli effetti sulla salute psicologica delle persone potranno estendersi nel lungo periodo ed emergere con maggiore forza proprio ora che la tensione sembra essersi abbassata. Alla luce di tali valutazioni, è stato deciso di mantenere attiva la Help Line”, spiega la dottoressa Margherita Papa, direttore UO Psicologia di Grosseto.

Il servizio Help Line continua a essere disponibile al numero verde 800 33 69 88, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15.