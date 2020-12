Altalena di contagi nel Grossetano, 22 nuovi casi

Dopo i 6 rilevati ieri, oggi l'Asl sud est conta altri 22 contagi. L'andamento delle ultime ore nel report dell'azienda sanitaria

GROSSETO — Tra ieri e oggi in provincia di Grosseto, a fronte di 770 tamponi, sono emersi 22 nuovi casi di Coronavirus. E' quanto emerge dal report dell'Asl sud est relativo all'andamento dell'epidemia. Nelle 24 ore precedenti i casi emersi erano stati 6, a fronte di 236 tamponi.

Le 22 nuove positività sono distribuite tra i Comuni di Orbetello (10), Grosseto (7), Monte Argentario (2), Follonica, Monterotondo Marittimo e Roccastrada con un caso ciascuno.

21 guarigioni e zero decessi completano il quadro relativo alle ultime 24 ore. Attualmente in provincia si contano 398 positivi. 27 sono ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale Misericordia, 10 in terapia intensiva (dato stabile).

Scende lievemente il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare perché entrate in contatto con casi accertati di positività al Covid-19: dalle 796 si ieri si è passati ai 785 di oggi.

Per leggere il bollettino della Regione con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.