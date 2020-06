Ancora un giorno con zero nuovi casi Covid

In provincia di Grosseto nessuna nuova positività al coronavirus nelle ultime ore. Secondo giorno senza decessi in Toscana dall'inizio dell'epidemia

GROSSETO — Il bollettino della Asl Toscana sud est riporta anche oggi zero nuovi casi Covid in provincia di Grosseto. Mentre in Toscana sono due giorni che, finalmente, non si registrano decessi legati al coronavirus.

Sono 397 i casi totali di Covid-19 emersi in provincia di Grosseto dall'inizio dell'epidemia. Fra questi numerose persone sono guarite, 24 i decessi.

Sul territorio della Asl Toscana sud est restano 37 persone attualmente positive al nuovo coronavirus Sars-Cov2: 21 sono in isolamento domiciliare, 11 in ospedale, una in Rsa, 6 ricoverati extra Asl. Mentre i guariti sono in tutto 1355.

Tre i nuovi casi emersi in Toscana nelle ultime 24 ore. La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi, con circa 274 casi ogni 100mila abitanti.

In Toscana sono 8.750 le persone giudicate guarite, 1.095 quelle decedute. Oggi restano 365 i toscani positivi al coronavirus: 337 sono in isolamento domiciliare e 28 necessitano di ricovero. Fra questi ultimi sono 9 i pazienti in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri.