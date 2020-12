Coronavirus, 24 nuovi casi e 115 guarigioni

Le nuove positività sono state accertate grazie all'analisi di oltre 800 tamponi. Attualmente in provincia di Grosseto si contano 1179 positivi

GROSSETO — Dopo i 29 nuovi casi segnalati ieri, oggi il report dell'Asl sud est segnala un lieve decremento: tra le 14 di ieri e le 14 di oggi sono stati infatti accertati 24 nuovi contagi su 864 tamponi analizzati e ben 115 guarigioni.

Nuovi casi sono stati individuati a Castell'Azzara, Cinigiano, Follonica, Gavorrano e Orbetello, dove è stato riscontrato un positivo per Comune, Grosseto dove i nuovi positivi sono 12, Monte Argentario con 3 e Roccastrada con 4.

Attualmente in provincia di Grosseto si contano 1179 positivi. All'ospedale Misericordia i ricoverati per Covid sono attualmente 45, 16 in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi attribuibili al virus.

