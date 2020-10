Coronavirus, 46 nuovi casi nel Grossetano

27 quelli accertati nel capoluogo di provincia. Isolamento per 40 contatti stretti delle persone risultate positive

GROSSETO — Il numero dei tamponi positivi in Toscana cresce di giorno in giorno e, anche oggi, in diverse province, si registrano decessi collegabili al Coronavirus.

L'Asl sud est segnala 46 nuovi casi nel territorio grossetano: Arcidosso 2, Campagnatico 1, Castiglione della Pescaia 1, Follonica 8, Grosseto 27, Montieri 1, Orbetello 3, Roccastrada 1, Scansano 2.

I dati trasmessi dall'Asl sud est parlano inoltre di 40 contatti stretti, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare.

13 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana: 4 uomini e 9 donne con un'età media di 83 anni delle province di Firenze, Prato, Pistoia, Massa Carrara, Lucca, Livorno e Arezzo.

Nelle ultime 24 ore nel territorio regionale sono stati eseguiti 13.122 tamponi. Escludendo quelli di controllo, sono stati testate 8.672 persone. A questi si aggiungono i 1.596 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Da inizio epidemia, il Covid-19 ha ha contagiato 33.461 Toscani. Al momento in Toscana ci sono 19.376 positivi.