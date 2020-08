Coronavirus, altri quattro contagi nel Grossetano

Sul fronte dei nuovi casi la Toscana registra un lieve calo: oggi sono 34, dieci in meno rispetto a quelli rilevati nelle ventiquattro ore precedenti

GROSSETO — Nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Grosseto sono stati rilevati quattro nuovi casi di Coronavirus. I nuovi contagi, come riporta il bollettino dell'Asl sud est, riguardano tre persone (una ragazza di 26 anni di Orbetello, un uomo di 68 di Arcidosso e una donna di 72 di Follonica) tutti asintomatici ma già in isolamento domiciliare perché contatti di casi già noti o perché rientrati dall'estero. Il quarto caso di positività riguarderebbe invece un 32enne di Grosseto, rientrato dall'Albania e ricoverato con sintomi.

Oggi, sul fronte dei nuovi casi di Coronavirus, nel suo complesso la Toscana registra un calo dei contagi. Il report della Regione segnala infatti 34 nuovi positivi, dieci in meno rispetto a quelli rilevati nelle ventiquattro ore precedenti.

Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza in Toscana sale quindi a 11.253, 444 dei quali in provincia di Grosseto.

L'età media dei 34 nuovi casi è di 38 anni. 13 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 5 per motivi di vacanza (1 Spagna, 2 Malta, 1 Germania). 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 Emilia Romagna). 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 26 per cento della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I guariti salgono a quota 9.075 (pari all'80,6 per cento dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 1.039. Il report della Regione non segnala nuovi decessi legati al Covid.