Coronavirus, il contagio torna a zero

Nessun nuovo caso dopo quello segnalato ieri dall'Asl sud est. In Toscana ci sono cinque nuovi positivi al covid-19

GROSSETO — Dopo il nuovo caso segnalato ieri (veri articoli collegati), in provincia di Grosseto non sono stati riscontrati altri tamponi positivi al covid-19. Lo rende noto L'Usl sud est. Nel grossetano, una delle zone meno colpite della nostra Regione, da inizio epidemia sono state 400 le persone risultate positive al virus e 24 i decessi.

Nel territorio dell'Usl sud est, che comprende le province di Grosseto, Siena e Arezzo, i casi attualmente positivi sono 42 di cui 23 in isolamento domiciliare, 10 in ospedale, 4 in Rsa e 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1359. Nello stesso territorio, nell'arco di 24 ore sono stati effettuati 542 tamponi.

In Toscana, con i cinque nuovi casi emersi tra ieri e oggi, salgono a 10.243 i contagi da inizio epidemia. Le persone attualmente positive sono invece 323. Anche oggi non si registrano nuovi decessi nella nostra Regione. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria restano quindi 1.103.