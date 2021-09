Coronavirus, una vittima e 33 nuovi positivi

L'ospedale Misericordia ospita 25 pazienti Covid, 4 di loro sono in terapia intensiva. I dati sanitari aggiornati dal report dell'Asl

GROSSETO — Nelle ultime 24 ore, a fronte di 218 tamponi analizzati, in provincia di Grosseto sono emersi 33 nuovi casi di Coronavirus. Il report dell'Asl sud est segnala purtroppo anche un nuovo decesso attribuibile al virus nel Grossetano: si tratterebbe di un uomo di 72 anni, deceduto nei giorni scorsi.

Sul fronte ricoveri l'ospedale Misericordia di Grosseto ospita attualmente 25 pazienti, di cui 4 in terapia intensiva. 20 le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore.

Questa la distribuzione delle nuove positività segnalate dall'azienda sanitaria: Campagnatico 1, Capalbio 3, Castiglione della Pescaia 3, Gavorrano 1, Grosseto 20, Montieri 3, Orbetello 1, Roccastrada 1.

In Toscana, nelle ultime 24 ore sono emersi 313 nuovi casi di Coronavirus su 7006 test (5212 tamponi molecolari e 1794 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è 4,47% (11,9% sulle prime diagnosi). Per leggere i dati aggiornati sul Covid in Toscana cliccate qui.