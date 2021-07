Coronavirus in risalita, 31 nuovi casi

Calcio, Gravina: «Valutiamo il Green Pass anche per i calciatori»

Le nuove positività individuate tra oltre 500 tamponi. Dal report dell'Asl i numeri che fotografano le ultime 24 ore sul fronte epidemico

GROSSETO — Su 542 tamponi processati nelle ultime 24 ore, 31 sono risultati positivi. Le positività giornaliere in provincia di Grosseto superavano soglia 30 da mercoledì 21 Luglio.

I dati aggiornati che emergono dal report odierno dell'Asl sud est portano il totale delle persone attualmente positive a 277. Il report non segnala nuovi decessi attribuibili al Coronavirus nel territorio Grossetano. Stabile a 13 il numero dei ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale Misericordia, uno dei quali in terapia intensiva.

Questa la distribuzione delle nuove positività segnalate dall'azienda sanitaria: Campagnatico 1, Castiglione della Pescaia 1, Civitella Paganico 1, Follonica 5, Gavorrano 1, Grosseto 13, Monte Argentario 1, Orbetello 4, Roccastrada 1, Scansano 1, Scarlino 2.

In Toscana, tra ieri e oggi, sono state accertate 271 nuove positività. Per leggere i dati aggiornati sul Covid in Toscana cliccate qui.