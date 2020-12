Coronavirus, nel Grossetano 11 nuovi casi

«L'Italia rinasce con un fiore», ecco lo spot del governo per la campagna di vaccinazione

E' il dato più alto da sette giorni a questa parte ma resta pur sempre un numero contenuto. Ecco gli ultimi dati della Ausl Toscana sud est

GROSSETO — Sono 11 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime ore in provincia di Grosseto dalla Azienda Usl Toscana sud est. Si tratta del numero giornaliero più altro degli ultimi giorni, ma comunque in linea con il trend settimanale, sempre attorno a 10 casi al giorno. Fra i nuovi casi due hanno fra i 19 e i 34 anni, due fra i 35 e i 64 anni, quattro tra i 65 e i 79 e tre sono over 80.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per Comune di residenza: Gavorrano 1, Grosseto 5, Orbetello 2, Roccastrada 3.

Il report trasmesso dalla Ausl sud est evidenzia 33 guariti in più rispetto a ieri. Scendono dunque a 520 le persone residenti a Grosseto e provincia attualmente in carico al servizio sanitario, 445 delle quali in buone condizioni di salute e isolate a domicilio.

All'ospedale Misericordia di Grosseto sono 43 le persone ricoverate in area Covid, 12 delle quali necessitano di assistenza in terapia intensiva.

Per leggere il bollettino Covid-19 della Regione Toscana con i dati di oggi cliccare qui.