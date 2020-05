Coronavirus, nessun nuovo contagio nel grossetano

ll dato è stato segnalato nel bollettino della Asl sud est, il totale dei positivi nella provincia grossetana è quindi 391, i decessi 19

GROSSETO — Nelle ultime 24 ore non sono emersi nuovi casi di Covid-19 in provincia di Grosseto. Lo segnala la Asl Toscana sud est nel bollettino giornaliero sulla diffusione del virus. Le persone contagiate da inizio epidemia, sempre secondo il report Asl, sono 391.

Non sono segnalati nuovi decessi, i morti dall'inizio dell'epidemia restano quindi 19. L'ultimo decesso risale al 6 maggio.

Nella Asl sud est ci sono in totale 321 casi attualmente positivi. Tra questi 214 persone sono in isolamento domiciliare, 43 in Ospedale, 1.089 guariti. Nei giorni 17 e 18 maggio sono stati effettuati 405 tamponi.

A livello Regionale oggi si sono registrati 13 nuovi casi di coronavirus, portando così il totale dei toscani contagiati a 9.961, sono invece 989 i deceduti in Toscana, 6.339 i guariti, 205.201 i tamponi eseguiti dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Sono attualmente 263 i ricoverati, di cui 66 in terapia intensiva.