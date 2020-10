Coronavirus, nuovi casi in salita

Reggio Emilia, sparatoria tra la folla in piazza del Monte: gli spari e le persone in fuga

La Asl sud est segnala 25 nuovi casi nel grossetano. In Toscana registrati ​906 nuovi casi e cinque decessi in ventiquattro ore

GROSSETO — Giorno dopo giorno, cresce il numero di nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. I nuovi casi segnalati dall'Asl sud est nel territorio provinciale sono 25. Tra questi anche un bambino di due anni e una ragazzina di 12. Una donna di 80 anni è ricoverata in ospedale.

Il dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento domiciliare di 19 persone perché contatti stretti delle persone risultate positive. Ad oggi, nei territori dell'Asl sud est (province di Siena, Arezzo e Grosseto), si contano 4.265 persone in isolamento domiciliare perché contatti di un caso già noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.442 a domicilio e 8 in cure intermedie. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 3032 tamponi.

In Toscana i nuovi casi sono 906. I dati trasmessi dalla Regione, aggiornati al primo pomeriggio di oggi, fanno salire quindi a 22.802 i casi di positività registrati sul territorio toscano dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 794 dei quali nel grossetano.

Tra ieri e oggi in Toscana si sono verificati cinque decessi attribuibili al Covid, tutti in provincia di Firenze.

Per quanto riguarda la situazione attuale, in Toscana si contano 11.622 guariti e 9.986 positivi.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 917.245, 13.380 in più rispetto a ieri. Sono 8.981 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,1 per cento è risultato positivo. I ricoverati sono 440 (46 in più rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (5 in più).