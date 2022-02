Coronavirus, oltre 200 nuovi casi nel Grossetano

Regno Unito, allarme per la bufera Eunice: raffiche a 150km orari, alberi caduti, mare in tempesta

Nella giornata di ieri altre 254 persone residenti tra Grosseto e provincia sono risultate positive al virus. Fermi i decessi

GROSSETO — All'esito dei tamponi effettuati sul territorio provinciale, nella giornata di ieri altre 254 persone residenti nel Grossetano sono risultate positive al Coronavirus. E' quanto emerge dal bollettino sanitario diffuso dall'Asl sud est, che fotografa l'andamento dell'epidemia.

Ecco la distribuzione dei nuovi casi emersi in provincia di Grosseto: Campagnatico 4, Capalbio 5, Castel Del Piano 8, Castiglione Della Pescaia 5, Cinigiano 1, Civitella Paganico 8, Follonica 25, Gavorrano 7, Grosseto 108, Magliano In Toscana 2, Manciano 17, Massa Marittima 2, Monte Argentario 13, Monterotondo Marittimo 2, Orbetello 20, Pitigliano 6, Roccastrada 9, Santa Fiora 2, Scansano 3, Scarlino 3, Seggiano 3, Sorano 1.

Per quanto riguarda i ricoveri, nella bolla Covid dell'ospedale di Grosseto sono attualmente ricoverati 37 pazienti (circa il 50 % non è vaccinato, l'altra metà è vaccinata con una dose o con 2 dosi da più di 120 giorni). Sono 5 invece i pazienti in terapia intensiva, dove la percentuale di non vaccinati sale all'60%.

L'azienda sanitaria non segnala nuovi decessi collegabile al Covid in provincia di Grosseto.