Coronavirus, tre nuovi casi, due sono bambine

La provincia di Grosseto registra tre nuovi casi. In Toscana nuova impennata con 223 positivi accertati in ventiquattro ore

GROSSETO — E' stabile rispetto a ieri l'incremento dei nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. L'aggiornamento dell'Asl sud est, come ieri, parla infatti di tre nuovi casi in 24 ore. Due sono bambine di 1 e 8 anni e una donna di 36 già in isolamento domiciliare dopo un rientro dall'estero.

Secondo quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione, i nuovi casi registrati in provincia porterebbero a 614 le persone residenti o domiciliate nel territorio provinciale che da inizio epidemia ad oggi hanno contatto il virus.

Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, i nuovi casi inseriti nel bollettino odierno sono 223. I casi di Coronavirus registrati in Toscana da inizio emergenza ad oggi hanno raggiunto quota 15.194. Quelli attualmente positivi sono 3.631.

I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 10.398 (68,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 757.609, 8.873 in più rispetto a ieri.