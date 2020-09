Coronavirus, un solo nuovo caso nel Grossetano

Milazzo, sottufficiale annega per salvare due giovani: le immagini dell'operazione nel mare in tempesta

Lo riferisce l'azienda Ausl Toscana sud est. Si tratta di una donna di Follonica. In Toscana 101 nuovi positivi in 24 ore, nessun decesso

GROSSETO — Nelle ultime 24 ore la Ausl Toscana sud est ha rilevato una sola positività al coronavirus in provincia di Grosseto. Si tratta di una donna di 62 anni di Follonica, già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall'Ucraina, sintomatica. Mentre la Regione Toscana segnala oggi 101 nuove positività e zero decessi.

Al momento la Asl Toscana sud est ha 554 positivi in carico nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto.

Dall'inizio dell'epidemia si contano 596 casi di positività al coronavirus nel Grossetano, 14.566 in Toscana (10.002 i guariti ad oggi, 1.507 i decessi collegati al Covid-19)

L'età media dei 101 nuovi casi toscani di oggi è di 40 anni circa: il 26% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 25% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 75% è risultato asintomatico e il 16% pauci-sintomatico. Un caso è ricollegabile a rientri dall'estero, un altro a a rientri da regioni italiane (Sardegna). Uno su due, il 53 per cento, costituisce un contatto collegato a un precedente caso.

In Toscana si contano oggi 3.407 attualmente positivi, soltanto 105 dei quali necessitano di ricovero nei reparti Covid-19 degli ospedali regionali. I ricoverati toscani sono oggi in calo, compresi quelli in terapia intensiva: 23.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 391 casi per 100mila abitanti (la media italiana è di circa 510). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 783 casi per 100mila abitanti, Lucca con 463 e Firenze con 419, la più bassa Livorno con 216.