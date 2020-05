Covid-19, due nuovi casi nel grossetano

Due nuovi tamponi positivi in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore. Nel grossetano i positivi al virus salgono in totale a 381

GROSSETO — Nuovo bollettino della Asl Toscana sud est sull'epidemia di coronavirus. Sono due i nuovi casi di Covid-19 registrati nel grossetano, si tratta di una persona di 60 anni di Manciano e una persona con residenza a Viterbo. I casi di Covid-19 salgono quindi a 381, i guariti 180.

Nella Asl Toscana sud est quindi in totale ci sono 735 casi di coronavirus in carico. Tra questi 564 persone sono in isolamento domiciliare, 87 in ospedale, 639 guariti.

In Toscana sono 9.601 i casi di positività al coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 82,4 anni. In totale le persone decedute risultate positive al Covid-19 sono state 881.