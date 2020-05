Covid-19, due nuovi casi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, come sarà la fase 2 sui treni: biglietti elettronici nominativi e posti a scacchiera

Nuovo bollettino della Asl sud est sull'epidemia da coronavirus. Nel grossetano i positivi al virus salgono in totale a 379, i guariti sono 180

GROSSETO — Due nuovi casi di coronavirus nel grossetano, la Asl Toscana sud est comunica la positività di una persona di 35 anni di Pian Castagnaio e una di 26 di Grosseto.

In provincia di Grosseto il totale dei tamponi positivi sale a 379 e il numero dei guariti raggiunge quota 180. I decessi restano fermi a 16.

In Toscana sono 9.563 i casi di positività al coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. Si registrano 9 nuovi decessi: 2 uomini e 7 donne con un’età media di 81,6 anni. In totale le persone decedute risultate positive al Covid-19 sono state 872.