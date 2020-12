Covid, 44 nuovi casi a fronte di 742 tamponi

42 sono persone residenti nel capoluogo di provincia. Un decesso. Il bilancio delle ultime 24 ore nel report sanitario

GROSSETO — Dopo giorni in cui il Coronavirus ha volato basso, non superando mai gli 11 nuovi casi al giorno (ieri, ad esempio, erano 4), Tra ieri e oggi in provincia di Grosseto sono stati accertati 44 nuovi positivi rilevati dall'analisi di 742 tamponi (contro i 254 delle 24 ore precedenti).



L'Asl sud est segnala anche il decesso di una donna di 93 anni. Il bilancio emerge dal report giornaliero dell'azienda sanitaria. Secondo i dati forniti dall'azienda sanitaria, 42 dei 44 nuovi casi riguarderebbero il comune di Grosseto, gli altri due Monterotondo Marittimo e Scansano. 36 di loro hanno tra i 19 e i 34 anni.

I dati che emergono dal report odierno trasmesso dall'Asl sud est evidenziano 47 guariti in più rispetto a ieri, che fanno scendere a 460 le persone attualmente positive sul territorio provinciale. Di queste, 399 sono seguite a domicilio.

All'ospedale Misericordia i ricoverati per Covid sono attualmente 29, 10 in terapia intensiva. Sono 1127 le persone residenti nel Grossetano che si trovano in isolamento domiciliare perché entrate in contatto con casi accertati di positività al Covid-19.

