Covid, 59 tamponi positivi su 598

I dati aggiornati alle ultime ventiquattro ore dal bollettino sanitario dell'Asl sud est. Non si registrano nuovi decessi collegabili al virus

GROSSETO — Nel territorio provinciale di Grosseto altre 59 persone sono risultate positive al Coronavirus. E' quanto emerge dal report sanitario aggiornato alle ultime 24 ore e diffuso dall'Asl sud est.

I nuovi contagi sono stati accertati all'esito di 598 tamponi effettuati sul territorio, e sono così distribuiti: Arcidosso 1, Campagnatico 1, Capalbio 1, Castel Del Piano 1, Castiglione Della Pescaia 3, Cinigiano 2, Civitella Paganico 1, Follonica 8, Gavorrano 1, Grosseto 33, Massa Marittima 1, Monte Argentario 4, Roccastrada 2.

Attualmente in provincia di Grosseto si contano 973 persone positive. I ricoverati in area Covid all'ospedale Misericordia sono complessivamente 31. Di questi, 5 sono seguiti in terapia intensiva. L'azienda sanitaria non ha rilevato nuovi decessi attribuibili al Covid sul territorio grossetano.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 831, individuati sulla base di 31.401 test (10.661 tamponi molecolari e 20.740 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è 2,65% (9,6% sulle prime diagnosi).