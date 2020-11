Covid, 62 positivi, in isolamento 118 contatti

Fontana: "Decisioni del governo su Lombardia non vengano prese sui dati di 10 giorni fa"

Nella prima settimana di novembre i casi diagnosticati giornalmente in provincia hanno oscillato tra i 57 e i 71 casi

GROSSETO — Sono 62 i nuovi casi di Coronavirus accertati in provincia di Grosseto tra ieri e oggi. Lo rende noto l'Asl sud est. Si tratta di un incremento che denota una certa stabilità rispetto ai numeri emersi nei giorni scorsi: in questa prima settimana di novembre i casi diagnosticati giornalmente in provincia hanno infatti oscillato tra i 57 e i 71 casi.

I nuovi positivi accertati nelle ultime 24 ore sono distribuiti tra i Comuni di Arcidosso (3), Campagnatico (2), Castel Del Piano (1), Castiglione Della Pescaia (3), Follonica (5), Gavorrano (3), Grosseto (30), Magliano In Toscana (1), Montieri (2), Orbetello (4), Roccastrada (2), Santa Fiora (1), Scansano (5).

Il dipartimento di prevenzione ha disposto l'isolamento per 118 contatti stretti delle persone risultate positive in provincia.

Il report di oggi non segnala decessi attribuibili al Covid nel territorio grossetano, ma nel resto della Toscana, stando ai dati trasmessi dalla Regione, tra ieri oggi si sarebbero registrate 32 vittime.

Da febbraio a oggi 57680 toscani hanno contratto il virus. I positivi accertati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 2592, emersi grazie ai test effettuati su 9398 persone (escludendo i tamponi di controllo), delle quali il 27,6 per cento è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.382 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Le persone attualmente positive in Toscana sono 39.440, 1.512 sono ricoverate (77 in meno rispetto a ieri).