Covid, ci sono altri due positivi

Le due persone la cui positività è stata accertata nelle ultime ventiquattro ore risiedono a Grosseto e a Magliano

GROSSETO — Sono due i nuovi casi di Coronavirus emersi in Provincia di Grosseto. Lo comunica l'Asl sud est.

Le due persone la cui positività è stata accertata nelle ultime ventiquattro ore risiedono a Grosseto e a Magliano: si tratta di un uomo di 58 anni in isolamento domiciliare e una donna di 76 ricoverata in ospedale.

Il dipartimento di prevenzione ha tracciato quattro contatti, per i quali è stato disposto l'isolamento.

Nel territorio dell'Asl sud est (province di Grosseto, Siena e Arezzo) ci sono 1.962 persone in isolamento domiciliare perché contatti di casi già noti o perché rientrati dall'estero. I positivi sono in tutto 652.

Ci sono 9 ricoverati in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva all’ospedale Misericordia di Grosseto, 10 in Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva all’ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso 1.804 tamponi.

In Toscana i casi di Coronavirus registrati da inizio emergenza ad oggi hanno raggiunto quota 15.764 (185 in più rispetto a ieri). Le persone attualmente positive sono 4065.

Il report segnala due decessi in Toscana: uno in provincia di Firenze e uno in provincia di Pistoia. Si tratta di due uomini con una età media di 78 anni. Salgono così a 1.168 i deceduti in Toscana dall'inizio dell'epidemia.