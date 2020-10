Covid, il contagio resta sotto le due cifre

Covid, Speranza: "Peggioramento oggettivo, casi in crescita in tutta Italia"

Nel Grossetano sono stati rilevati 6 nuovi casi distribuiti in due comuni. In Toscana 300 nuovi positivi e due decessi

GROSSETO — Sono 6 i casi di Coronavirus rilevati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore.

Lo dicono i dati trasmessi dall'azienda sanitaria, aggiornati alle 14 di oggi. Stando al report dell'Asl sud est, i sei nuovi casi accertati sul territorio sono persone che risiedono nei comuni di Follonica (cinque casi) e Gavorrano (un caso).

Il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, in considerazione dei casi emersi, ha disposto l'isolamento domiciliare per 7 contatti delle persone risultate positive.

Ad oggi, nei territori dell'Asl sud est (province di Siena, Arezzo e Grosseto, si contano 2.717 persone in isolamento domiciliare. I positivi sono 789.

Dieci persone sono ricoverate all'ospedale Misericordia di Grosseto (9 in malattie infettive e una in terapia intensiva); 21 sono ricoverate all'ospedale di Arezzo (17 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva).

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.770 tamponi.

Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, nelle ultime 24 ore si sono registrati 300 nuovi casi di positività al Covid e si sono verificati due decessi attribuibili al virus: uno in provincia di Firenze e uno in provincia di Massa Carrara.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 10.014.