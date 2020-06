Covid, da 48 ore il grossetano respira

Un altro giorno senza nuovi casi riscontrati dalla Asl Toscana Sud Est. I casi in carico ai servizi sanitari della provincia di Grosseto sono 9

GROSSETO — Continua la tregua in provincia di Grosseto dove da sabato non si registrano nuovi casi di positività al coronaviru: sabato, appunto, se ne è registrato 1 in più. In tutto, spiega la Asl Toscana Centro, sono 9 i pazienti in carico sul territorio: 2 sono in ospedale e 7 sono in isolamento domiciliare.

Allo stato attuale, quindi, i casi di contagio nel grossetano sono in tutto 400. Sempre secondo la Asl, i guariti sono 369 e i deceduti sono 24.

Sull'intero territorio della Asl Toscana Sud Est sono in totale 41 i casi in carico all'azienda sanitaria: 22 persone sono in isolamento domiciliare, 9 sono in ospedale, 5 sono in RSA, 5 sono ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.359.

Da ieri sono stati effettuati 277 tamponi.

Uno sguardo alla situazione a livello regionale. I casi in più da ieri in Toscana sono stati 5, 3 in provincia di Firenze e 2 in provincia di Pisa. I contagiati totali in Toscana quindi salgono a 10.248. Sul fronte dei pazienti deceduti, oggi se ne registra uno in più in provincia di Arezzo: si tratta di una donna di 90 anni. I morti in Toscana dall'inizio dell'emergenza sono 1.104