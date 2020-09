Covid, due nuovi casi in provincia

Venezia, la guida speciale che non mostra ai turisti i monumenti ma gli effetti dell'acqua alta

In Toscana 156 nuovi casi accertati in ventiquattro ore e 54 guarigioni. Nessun decesso legato al Coronavirus nel territorio regionale

GROSSETO — Accertati due nuovi casi di Covid-19 a Santa Fiora. Si tratterebbe, secondo quanto riferisce l'Asl sud est, degli unici due casi di Coronavirus rilevati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore.



Questi invece i dati contenuti nel report regionale che fotografano la situazione in Toscana: I nuovi casi inseriti nel bollettino odierno sono 156, ma si contano anche 54 nuove guarigioni.

L'età media dei nuovi casi è di 44 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54 per cento è asintomatico. 3 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Trentino Alto Adige). Il 43 per cento della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

I casi di Coronavirus registrati in Toscana da inizio emergenza ad oggi sono 14.216, ma gli attualmente positivi sono 3.156.

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 701.914, 7.710 in più rispetto a ieri. Il bollettino non segnala decessi collegabili al virus nelle ultime 24 ore.