Il Covid si ferma di nuovo nel grossetano

Nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore in provincia di Grosseto. In Toscana in 24 ore i casi positivi in più sono stati 34

GROSSETO — Covid fermo nel grossetano dopo i due casi segnalati nel giorno di Ferragosto dal bollettino regionale. Oggi, infatti, il totale delle persone contagiate risulta fermo a 424, cioè lo stesso di ieri.

Non si registrano nuovi decessi di pazienti positivi al Nuovo Coronavirus: i deceduti in provincia di Grosseto restano, quindi, 25 su un totale di 1.138 morti in Toscana.

I nuovi contagiati hanno età media di 41 anni. Del totale, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico , il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa.

Il totale dei contagiati in Toscana dall'inizio dell'epidemia è salito a 10.833. Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia: sono 3.381 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3 in più), 581 a Prato (2 in più), 775 a Pistoia (3 in più), 1.085 a Massa (7 in più), 1.444 a Lucca (4 in più), 979 a Pisa (5 in più), 506 a Livorno (8 in più), 735 ad Arezzo (1 in più), 452 a Siena (1 in più), 424 a Grosseto.