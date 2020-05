Covid, muore un anziano, è il ventesimo decesso

Renzi a Bonafede: «Sia ministro della Giustizia non del giustizialismo e ci avrà al suo fianco»

Nel grossetano e in Maremma invariati i positivi, 392, mentre crescono le persone che hanno perso la vita. In regione 14 tamponi positivi e 6 decessi

GROSSETO — Nella provincia di Grosseto, nelle ultime 24 ore non è emerso nessun tampone positivo. Il numero dei casi, dall'inizio dell'emergenza, rimane fermo a 392. Ausl ha comunicato che è morto un uomo di Grosseto di 74 anni, ricoverato in Terapia Intensiva nell'ospedale Misericordia. L'uomo, hanno spiegato dall'azienda sanitaria, aveva un "quadro clinico complesso". Il totale delle persone Covid-positive che nella provincia di Grosseto hanno perso la vita sale a 20.

Da Ausl sud est hanno anche reso noto che oggi è guarita un'altra persona, di Grosseto.

In Toscana sono 9.982 i casi di positività al Coronavirus, 14 in più rispetto a ieri. Nell'intero territorio regionale gli attualmente positivi sono oggi 2.117.

Da ieri ci sono stati 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un’età media di 77,3 anni. Sono 998 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 223 (23 in meno di ieri), di cui 45 in terapia intensiva (meno 11 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 10 di marzo per le terapie intensive.