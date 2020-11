Covid nel grossetano, 68 casi in ventiquattro ore

Tra gli oltre duemila nuovi casi accertati tra ieri e oggi in Toscana, 68 risiedono in provincia, 37 solo nel capoluogo

GROSSETO — Tra ieri e oggi sono stati 68 i nuovi casi di positività al Coronavirus accertati in provincia di Grosseto. Lo rende noto l'Asl sud est.

Secondo quanto riporta il bollettino regionale, nelle ultime 24 ore in Toscana si sarebbero registrati 25 decessi attribuibili al Covid, nessuno dei quali in provincia di Grosseto, e 2273 nuovi casi di positività al tampone. Da febbraio scorso a oggi il Coronavirus ha contagiato 55.088 toscani, 1.655 residenti in provincia di Grosseto.

I nuovi casi di positività in Toscana sono stati diagnosticati grazie ai test effettuati su 10.611 persone (escludendo i tamponi di controllo), delle quali il 21,4 per cento è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.291 tamponi antigienici rapidi eseguiti oggi.

In Toscana, attualmente ci sono 37.482 positivi, 1.589 ricoverati.

Questa la distribuzione dei nuovi casi in provincia di Grosseto: Campagnatico 3, Castel Del Piano 2, Castiglione Della Pescaia 2, Follonica 3, Gavorrano 1, Grosseto 37, Isola Del Giglio 2, Magliano In Toscana 1, Manciano 3, Massa Marittima 5, Monte Argentario 3, Orbetello 1, Pitigliano 1, Roccastrada 2, Scarlino 1, Sorano 1.