Covid, nel grossetano otto nuovi casi in 24 ore

Otto nuovi casi di Coronavirus sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Grosseto. Casi a Cinigiano, Follonica e Roccastrada

GROSSETO — Sono 120 nuovi casi di coronavirus in Toscana di cui 8 in provincia di Grosseto. Sono i numeri contenuti nel report della Regione, relativi alle ultime 24 ore.

Secondo quanto riportato dal bollettino della Asl sud est i nuovi casi sono riconducibili a un uomo di Grosseto di 54 anni che è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Grosseto, una ragazza di 21 anni rientrata a Cinigiano dalla Romania che si trova in isolamento ed è asintomatica.

Nel comune di Follonica altri due casi: una donna di 85 anni asintomatica rientrata dalla Romania e un uomo di 76 anni.

Tre i casi invece nel comune di Roccastrada: un uomo e una donna di 36 e 35 anni rientrati dalla Spagna asintomatici e una donna di 64 contatto di caso paucisintomatica.

Per quanto riguarda la Toscana nel suo complesso, i nuovi casi inseriti nel bollettino odierno, come detto, sono 120, ma si contano anche 86 guariti in più rispetto a ieri.

I casi di Coronavirus registrati in Toscana da inizio emergenza ad oggi hanno raggiunto quota 14.827. Di questi, 3.402 sono attualmente positivi.