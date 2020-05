Covid, nel grossetano c'è un altro caso

Sala: «Ci sono Regioni che non vogliono i milanesi. Me ne ricorderò quando andrò in vacanza»

Nel territorio provinciale è stato registrato un tampone positivo in più rispetto a ieri ma ci sono anche quattro nuove guarigioni

GROSSETO — Nelle ultime 24 ore in provincia di Grosseto è stato registrano un nuovo caso di coronavirus. Lo rende noto l'Asl sud est nel suo report giornaliero. Le persone contagiate da inizio epidemia sono quindi ad oggi 393, mentre il numero delle vittime resta fermo a 21.

Il nuovo caso segnalato è nel comune di Massa Marittima.

Per quanto riguarda le guarigioni, nel territorio dell'Usl sud est, che comprende le province di Siena, Grosseto e Arezzo, tra ieri e oggi si sono registrate 8 guarigioni, di cui quattro nel grossetano ( a Civitella Paganico, Grosseto, Manciano e a Castel del Piano).1.236 i guariti totali nelle tre province. I casi positivi attualmente in carico sono 180: 105 persone sono in isolamento domiciliare, 25 in ospedale.

In Toscana sono 10.082 i casi di positività al Coronavirus registrati da inzio epidemia, 12 in più rispetto a ieri. Nella nostra regione si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne, con un’età media di 79,5 anni.

Le persone complessivamente guarite salgono a 7.595. Sono invece 1.027 le persone decedute dall’inizio dell’epidemia.