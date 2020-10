Covid, nel Grossetano un caso su 3 è tra i giovani

Il tracciamento dei contatti dopo l'esito dei tamponi positivi al momento ha condotto a 62 persone poste in isolamento perché legate a 27 positivi

GROSSETO — L'Asl sud est, dopo i 35 casi di ieri, nelle ultime ventiquattro ore ha rilevato 27 nuovi casi nella provincia di Grosseto.

Tra i nuovi casi registrati: a Follonica una ragazza di 14 anni in isolamento e paucisintomatica, a Grosseto un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 28 anni sintomatica ed ancora una ragazza di 11 anni asintomatica ed una di 16 anni sintomatica. A Manciano una ragazza di 22 anni in isolamento. Al Monte Argentario una ragazza di 16 anni ed una di 27 anni ed uno di 29 anni. Ad Orbetello un ragazzo di 18 anni ed uno di 28 anni.

Il Dipartimento di Prevenzione ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti che ha evidenziato per il momento 62 contatti per i casi di Grosseto che sono stati posti in isolamento. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.602 tamponi.

Nella Asl Toscana sud est 5.829 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 2.657 a domicilio, 23 presso le strutture di Cure Intermedie e 23 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 18 ricoverati presso le Malattie infettive e 5 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 69 presso le Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.