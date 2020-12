Covid nel Grossetano, un morto e contagi in calo

Folla in strada e code davanti ai negozi a Roma e a Milano nell'ultimo weekend prima delle festività

Il bollettino sanitario ha registrato una drastica diminuzione dei nuovi tamponi positivi nelle ultime 24 ore, i contagi sono passati da 49 ad 8

GROSSETO — Sono 8 i nuovi casi di Coronavirus individuati in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore con l'analisi di 498 tamponi, inferiori rispetto agli oltre 700 del giorno precedente.

L'azienda sanitaria ha segnalato il decesso di una donna di 89 anni presso l'ospedale Misericordia di Grosseto

L'andamento della curva resta altalenante. Nella giornata di venerdì i nuovi casi erano stati 49 mentre il giorno precedente la conta si era fermata a 5, mercoledì ad 8 e martedì a 44.

L'azienda sanitaria ha rilevato 3 casi a Grosseto, mentre hanno segnalato un caso ciascuno i comuni di Gavorrano, Manciano, Massa Marittima, Orbetello e Roccastrada.

Ci sono poi 21 guariti rispetto ai 24 di ieri e zero decessi completano il quadro relativo alle ultime 24 ore.

All'ospedale Misericordia sono 25, le persone ricoverate nel reparto Covid, 3 in più rispetto a ieri ed 11 sono in terapia intensiva, 1 in più.

Scende ancora il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare da 933, passati a 888, oggi sono 863.

Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.