Covid, oltre 400 tamponi, 23 positivi

Nuove positività in dieci comuni della provincia di Grosseto, due guarigioni e zero decessi. I dati sanitari aggiornati alle ultime 24 ore

GROSSETO — Tra ieri e oggi in provincia di Grosseto sono stati accertati 23 nuovi casi di Coronavirus. Questo il dato che emerge dal report sanitario dell'Asl sud est, a fronte di 461 tamponi per la ricerca del virus.

Tenendo conto di 2 nuove guarigioni, il totale delle persone attualmente positive sul territorio grossetano viene aggiornato a 420.

Il report non segnala nuovi decessi attribuibili al Coronavirus, mentre salgono a 12 (ieri erano 10) i ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale Misericordia, uno dei quali in terapia intensiva.

Questa la distribuzione delle nuove positività segnalate dall'azienda sanitaria: Castiglione della Pescaia 2, Civitella Paganico 1, Follonica 2, Gavorrano 3, Grosseto 10, Magliano in Toscana 1, Monte Argentario 1, Roccastrada 1, Scarlino 1, Sorano 1.

In Toscana, tra ieri e oggi, sono emersi 734 nuovi contagi. Per leggere i dati aggiornati sul Covid in Toscana cliccate qui.