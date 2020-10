Covid, otto nuovi casi nel grossetano

Tra quelli individuati nelle ultime ventiquattro ore grazie all'analisi dei tamponi effettuati c'è anche un ragazzo di 15 anni e uno di 19 anni

GROSSETO — In provincia di Grosseto si contano 8 nuovi casi di Coronavirus. Sono quelli individuati nelle ultime 24 ore grazie all'analisi dei tamponi effettuati.

Lo comunica l'Asl sud est. I nuovi casi di positività sono così distribuiti: 3 a Castel del Piano, 1 a Cinigiano, 1 a Follonica, 1 a Grosseto e 3 a Santa Fiora.

Vi sono inoltre ad Arezzo 42 persone, a Siena 3 persone e a Grosseto 1 persona che sono risultate debolmente positive ad un primo tampone e sono in attesa del secondo tampone per un’eventuale conferma.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.722 tamponi. Il tracciamento ha così registrato 5 contatti per i casi di Grosseto che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 4.240 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 1.365 a domicilio, 8 presso le strutture di cure intermedie e 18 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 11 ricoverati presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 35 presso le Malattie infettive, e 6 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo.