Covid, sei giorni di tregua nel Grossetano

L'aggiornamento sull'andamento dell'epidemia ha registrato 10 nuovi casi, nessuno in Maremma dove prosegue la tregua per contagi e decessi

GROSSETO — Il nuovo bollettino della Regione relativo alle ultime 24 ore segnala 10 nuovi casi di Coronavirus in Toscana ma nessuno nella provincia di Grosseto, dove il totale delle persone che hanno contratto il Covid resta fermo a 408. La tregua dal Coronavirus nel grossetano arriva a sei giorni. Il report della Regione non segnala decessi collegabili al virus nelle ultime 24 ore. Restano quindi 1.135 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, 24 di questi in provincia di Grosseto.

In Toscana sono 10.508 i casi di positività al Coronavirus, 7 identificati in corso di tracciamento e 3 da attività di screening. Uno dei 10 casi giornalieri è da ricollegarsi al cluster originato qualche giorno fa nella zona del Mugello. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.974. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 432.068, 1.492 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 398. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 88 anni della provincia di Lucca.

Nel territorio dell'Asl sud est, che comprende le province di Siena, Grosseto e Arezzo, i positivi sono attualmente 37, di cui 32 in isolamento domiciliare e 4 in ospedale, un paziente trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.395, stabili rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 244 tamponi.