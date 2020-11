Covid, curva dei contagi in calo nel grossetano

I tamponi positivi sono scesi sotto la soglia dei 30 nuovi casi giornalieri, nel bollettino provinciale non si registrano decessi nelle ultime 24 ore

GROSSETO — La provincia di Grosseto è sotto ai 30 contagi giornalieri, è quanto emerge dall'ultimo bollettino sanitario che nelle ultime 24 ore presenta 25 segnalazioni di tamponi positivi su 623 test effettuati.

Non sono stati segnalati nuovi decessi nel territorio grossetano. Sono stati evidenziati 3 casi nella popolazione fino a 18 anni e 4 tra gli over 65, mentre sono 2 i tamponi positivi rilevati tra gli over 80.

La distribuzione dei nuovi contagi trasmessa dall'azienda sanitaria: Campagnatico, (1), Castel del Piano (1), Follonica (1), Gavorrano (4), Grosseto (10), Massa Marittima (1), Monte Argentario (4), Orbetello (2), Roccastrada (1).

Attualmente in provincia si contano 1567 persone in carico al servizio sanitario. Nelle ultime 24 ore si sono registrate 58 nuove guarigioni.

All'ospedale Misericordia di Grosseto i ricoverati per Covid sono attualmente 59, uno in più rispetto a ieri e 13 in terapia intensiva, 3 in meno.

