Donazioni di sangue in calo, l'appello dell'Asl

Niglio: "La carenza interessa la provincia di Grosseto ma anche l'intera Toscana". Mancano i gruppi 0 e A per il sangue e B e AB per il plasma

GROSSETO — "D'estate le donazioni diminuiscono bruscamente, mettendo in allerta l'intero sistema". L'appello dell'Asl sud est, per promuovere la donazione di sangue anche nei mesi estivi arriva direttamente dal dottor Fabrizio Niglio, direttore Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Misericordia di Grosseto:

“Anche quest'anno - spiega Niglio- stiamo purtroppo assistendo a una carenza di sangue che interessa la provincia di Grosseto, ma anche l'intera Regione Toscana. D'estate le donazioni diminuiscono bruscamente, mettendo in allerta l'intero sistema. Insieme alle associazioni di donatori stiamo procedendo con interventi informativi per evidenziare la criticità e promuovere la donazione anche nei mesi estivi. Paradossalmente, proprio quando si riscontra una riduzione della disponibilità di sangue, ce n'è più bisogno, da un lato per la ripresa dell'attività chirurgica programmata e dall'altro perchè si verificano più interventi di emergenza dovuti a incidenti ed eventi traumatici che nella nostra zona, presa d'assalto dai turisti, si moltiplicano. Lancio un appello ai donatori abituali e a chi vuole diventarlo a recarsi, anche prima di andare in vacanza, presso i centri della Sud Est per donare il sangue, un gesto che occupa poco tempo e può salvare una vita”.



"In particolare - spiega l'Asl- mancano i gruppi 0 e A per il sangue e B e AB per il plasma. Il sangue è indispensabile per le terapie trasfusionali, serve ai pazienti oncologici, ai talassemici e a quelli che hanno emorragie importanti per traumi, interventi chirurgici o durante il parto".



Per diventare donatori di sangue è sufficiente avere un’età compresa fra 18 e 65 anni, pesare non meno di 50 chilogrammi ed essere in buona salute.



A Grosseto, la raccolta di sangue viene eseguita al Centro trasfusionale dell’ospedale Misericordia, aperto dal lunedì al sabato, con orario 7.30 – 12, per la donazione di sangue intero e plasma. Come è avvenuto fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è garantito il rispetto di tutte le misure anti-contagio per consentire alle persone di donare in totale sicurezza. I candidati donatori possono preferibilmente prendere appuntamento chiamando il numero 0564 485325, oppure presentarsi al centro da lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 11.30.