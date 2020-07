Il Covid si ferma e concede una nuova tregua

Ventiquattro ore di calma per il territorio grossetano, dove non si registrano nuovi casi né decessi collegabili al Coronavirus

GROSSETO — Il Covid-19 si ferma e concede una nuova tregua al territorio grossetano dove, nelle ultime ventiquattro ore, l'Asl sud est non ha rilevato nuovi casi nè decessi collegabili al virus. Da inizio epidemia, in provincia di Grosseto il Coronavirus ha contagiato 405 persone.

Attualmente, rende noto l'Usl sud est, nelle province di competenza dell'azienda sanitaria (Grosseto, Arezzo e Siena) sono 31 le persone positive: 27 in isolamento domiciliare, due in ospedale, uno ricovero extra Asl, uno trasferito in altro territorio. I guariti sono 1.385. Nello stesso territorio, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 569 tamponi.

La Regione, nel suo report, segnala oggi due nuovi casi in Toscana (uno dei quali, in provincia di Grosseto, è stato reso noto ieri dall'Asl) e nessun decesso. Le persone contagiate nella nostra Regione, da inizio epidemia, sono 10358, ma sono 314 quelle ad oggi positive.

Le persone complessivamente guarite sono 8.915. I deceduti 1129. Stabile il numero dei ricoverati: tredici in tutta la Toscana.