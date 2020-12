Il Grossetano tiene a freno il Covid

Funerali Paolo Rossi, l'arrivo del feretro portato a spalla dai suoi ex compagni, i campioni dell'82

Resta basso il numero dei tamponi positivi rilevati nella provincia di Grosseto, l'aggiornamento giornaliero non supera da ore i 10 nuovi casi

GROSSETO — L'ultima settimana ha proposto una media piuttosto bassa per quanto riguarda i nuovi casi rilevati nella provincia di Grosseto, da giorni inferiore ai 10 tamponi positivi giornalieri.

Oggi sono 7 i nuovi casi rilevati, erano stati 10 nelle 24 ore precedenti mentre il picco degli ultimi giorni risale a domenica scorsa con 28 nuovi positivi, scesi a 5 lunedì e rimasti sotto ai 10.

Il report trasmesso dall'Asl sud est evidenzia 69 guariti in più rispetto a ieri. Sono 573 le persone attualmente in carico al servizio sanitario.

I casi emersi tra ieri e oggi sono stati rilevati 2 a Grosseto, 2 a Castel del Piano, 2 a Roccastrada ed 1 a Gavorrano.

All'ospedale Misericordia i ricoverati per Covid sono attualmente 35, 1 in meno rispetto a ieri mentre restano stabili a 12 i pazienti in terapia intensiva.

Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccate qui.