Il più votato della Toscana è Leonardo Marras

Il consigliere regionale uscente Marras ha raccolto oltre 18mila preferenze. Dopo di lui Alessandra Nardini (Pisa) e Vincenzo Ceccarelli (Arezzo)

GROSSETO — Ha raccolto 18.125 preferenze diventando così il candidato eletto più votato in tutta la Toscana: è Leonardo Marras, consigliere regionale uscente del Pd e ricandidato anche in questa tornata elettorale.

Leonardo Marras è nato a Grosseto ed ha iniziato la sua carriera politica come consigliere comunale a Roccastrada nel 1992.

"Grazie infinite - ha detto Marras- a tutti voi, sono grato ed orgoglioso della fiducia che avete riposto in me: farò il possibile per ripagarla continuando a lavorare ogni giorno per la nostra bellissima comunità".

Dopo di lui Alessandra Nardini (Pisa) che ha preso ben 15.003 preferenze e poi l'assessore regionale uscente Vincenzo Ceccarelli (Arezzo) che ha ottenuto 14.564 voti.

Sia Marras che Nardini e Ceccarelli sono stati eletti come consiglieri regionali e tornano a Palazzo del Pegaso.