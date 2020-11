Medici di famiglia e pediatri, tre in pensione

Tre medici e pediatri cesseranno la loro attività in provincia di Grosseto. Come effettuare una nuova scelta attraverso i canali della Asl Sud Est

GROSSETO — Variazioni, in questo fine mese di Novembre, della geografia dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella Asl Tse.

In provincia di Grosseto i medici che cesseranno l'attività di medico di famiglia e pediatra sono Massimiliano Bartolini il 26 novembre (Orbetello, Pitigliano, Monte Argentario, Manciano, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Capalbio e Sorano), Maurizio Fivizzani lo ha già fatto il 15 novembre (Follonica, Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano, Montieri e Monterotondo) e la pediatra Azzurra Fabbri lo farà il 30 novembre (Capalbio, Manciano, Pitigliano e Sorano).

I loro assistiti dovranno effettuare una nuova scelta tra i medici disponibili nell'ambito.

Per effettuare la scelta, in questo momento di emergenza, l'Azienda USL Toscana sud est invita a non recarsi presso gli sportelli e a utilizzare una delle seguenti modalità alternative:

• sul portale regionale Servizi online per la salute (Consulta la GUIDA AL SERVIZIO DI SCELTA MEDICO ON LINE su https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/sc...

• da App SmartSST di Regione Toscana

• via mail a anagrafesanitaria@uslsudest.toscana.it, allegando copia scannerizzata del documento di identità e della tessera sanitaria (anche foto tramite smartphone), indicazione del medico scelto e numero telefonico per essere ricontattati

• Provincia di Grosseto e Siena:

Telefono: 0564 483777, orario da lunedì al venerdì 9-13:30, martedì e giovedì anche 14-15