Covid, tra i nuovi 50 casi anche due bimbi

Nelle ultime 24 ore 50 i tamponi positivi nel grossetano tra questi anche una bimba di tre anni e una di sei. A Grosseto 23 nuovi casi

GROSSETO — Seppur in maniera lieve diminuiscono i casi di coronavirus in provincia di Grosseto, oggi sono stati 50 ieri 66. Questa la distribuzione dei nuovi casi comunicata dall'Asl sud est: Campagnatico (4), Castiglione Della Pescaia (1), Follonica (3), Grosseto (23), Isola del Giglio(2), Manciano(1) Massa Marittima (4), Monte Argentario (1), Orbetello (6), Roccastrada (2), Scansano (2), Scarlino (1), Sorano (1).

Il Dipartimento di Prevenzione ha evidenziato per il momento 84 contatti per i casi di Grosseto che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est 7.347 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 3.983 a domicilio, 31 presso le strutture di Cure Intermedie e 23 presso l'albergo sanitario.

Ci sono 27 ricoverati presso le Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

In Toscana oggi si sono registrati 2.765 nuovi casi di coronavirus diagnosticati grazie ai test effettuati su 10.964 soggetti (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 25,2 per cento è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.262 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.In tutto sono stati effettuati 17.834 tamponi.

I decessi oggi in Toscana sono stati 10 (7 uomini e 3 donne con età media di 83,3 anni): oltre ai 2 di Prato, altri 2 sono stati registrati a Firenze, 2 a Massa Carrara, 2 a Pisa e 2 a Livorno.