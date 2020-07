Nel grossetano il Covid offre una tregua

Non ci sono nuovi casi nell'aggiornamento sanitario riferito alle ultime 24 ore. Ci sono 8 nuovi casi in Toscana, 5 sono di rientro dall'estero

GROSSETO — La provincia di Grosseto registra una tregua nelle ultime 24 ore dopo un nuovo caso segnalato nelle 24 ore precedenti. I contagi totali registrati in provincia di Grosseto da inizio epidemia restano dunque fermi a quota 404.

L'aggiornamento dell'Ausl sud est segnala un nuovo guarito a Siena sui 5 registrati nelle ultime 24 ore, 4 in provincia di Arezzo 2 a Montevarchi e 2 a Cortona.

Nella Asl Toscana sud est ci sono 36 casi di cui 28 in isolamento domiciliare, 3 in ospedale, 4 ricoverati extra Asl ed 1 trasferito in un altro territorio. I guariti sono 1.379. Sono invece 684 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

La situazione relativa alle ultime 24 ore in Toscana vede 8 nuovi casi, con 2 decessi e 4 guariti in più rispetto a ieri.

I dati aggiornati portano a 10.338 i toscani risultati positivi al Covid da inizio epidemia. Di questi 8898 sono guariti. Le persone attualmente positive sono 313. Sono 1.127 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.